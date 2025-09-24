Filomena Greco “non mi fermeranno, avanti al voto”

Elezioni in vista e puntuale la commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo pubblica la solita lista degli impresentabili. È accaduto anche questa volta per il voto in Calabria del 5/6 ottobre.

E tra loro c’è anche Filomena Greco, capolista a Cosenza per Casa Riformista.

“Una gogna mediatica che ad ogni appuntamento elettorale si rinnova con scarso significato dal punto di vista concreto e che ha l’unica conseguenza di gettare in pasto alla pubblica indignazione personalità politiche che da anni come nel mio caso attendono la conclusione di inchieste che durano da troppo tempo”.

La responsabile regionale di Italia Viva è indignata per il ripetersi del linciaggio. E ricorda che lei ha rinunciato alla prescrizione della quale avrebbe potuto avvalersi- pur di ottenere un processo. Ma il processo non arriva e in cambio arriva puntuale la “condanna mediatica”.

“Della lotta ai clan ho fatto una bandiera della mia azione politica e questi veleni non mi fermeranno.

Siamo al paradosso per cui io chiedo il processo perché voglio che emerga la mia totale estraneità ai fatti contestati e in cambio mi ritrovo inquisita a tempo indeterminato. Nel frattempo la Cassazione derubrica il presunto eventuale reato da corruzione ad abuso di ufficio.

Mi domando chi pagherà per i danni che questi metodi di lotta politica mi stanno procurando e domando se si deve restare a vita sotto inchiesta e quindi impossibilitati ad esprimersi politicamente e se tutto questo non rientri in una manovra per ribaltare le regole di un corretto gioco democratico”.