Filomena Greco replica ad Alfredo Antoniozzi: CASA RIFORMISTA farà vincere Pasquale Tridico

“La destra è nervosa ed attacca in maniera sguaiata, a testa bassa. Oggi tocca al vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi, pronunciarsi contro Casa Riformista.

In precedenza lo avevano fatto altri esponenti della maggioranza di governo. Segno che a destra il nervosismo cresce all’avvicinarsi della scadenza elettorale”, così Filomena Greco segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa Riformista replica ad Alfredo Antoniozzi, autore di una nota fuori le righe.

L’esponente del partito della presidente del Consiglio invita Sandro Principe, tra i fondatori di Casa Riformista, a sciogliere l’alleanza per “fare il socialista”.

“La cosa curiosa è che un politico allevato dalla Dc e finito in età matura per abbracciare il partito con la fiamma nel simbolo, dia suggerimenti a Principe da sempre militante con orgoglio ed efficacia nel partito socialista questo il commento di Filomena Greco e non solo suggerisce comportamenti e scelte politiche, ma si azzarda, lui che adesso veste l’abito di Fratelli d’Italia, a suggerire la linea politica socialista, accusa di incoerenze una lista che è saldamente e coerentemente nel campo del centrosinistra e ne rappresenta il cuore riformista.

Il nervosismo della destra conclude la capolista Greco sfiora il ridicolo quando fa cantare le sirene del sostegno a Rende (città di cui Principe è sindaco), affermando che le istituzioni sono pronte a promuovere e supportare il comune del cosentino.

Mi domando: ma fino ad oggi Antoniozzi e la destra, a cominciare dal suo partito, dove erano?

Bene, l’agitazione di Antoniozzi ci conferma che abbiamo scelto la strada giusta e che il consenso intorno a Casa Riformista cresce. I loro attacchi sono per noi beneauguranti: la percentuale a due cifre di Casa Riformista sarà quella che manderà a casa Occhiuto e porterà Tridico al governo della Regione Calabria”.

I vertici di Italia Viva puntano infatti a sfondare, con Casa Riformista, la soglia del 10 per cento. E non si curano dei sondaggi che fissano al 5 per cento il risultato dei riformisti in Calabria.