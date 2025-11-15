CosenzaPolitica
Filomena Greco smentisce il passaggio di Falcomatà a Casa Riformista
Graziano Tomarchio27 minuti fa
41 minuto di lettura
Smentisce con decisione qualunque contatto o ipotesi di intesa con Giuseppe Falcomatà per un suo eventuale passaggio a Casa Riformista – Italia Viva Filomena Greco, responsabile del partito di Renzi in Calabria e neo consigliera regionale della formazione riformista.
«Si tratta di semplici chiacchiere. Non è in vista alcun passaggio di Falcomatà a Casa Riformista. Indiscrezioni che smentisco in modo assoluto», afferma Greco.
I malesseri interni al PD non lasciano indifferente il quadro politico calabrese, ma Casa Riformista-Italia Viva sottolinea Greco non intende lasciarsi trascinare nelle dinamiche conflittuali dei democratici.
La consigliera ribadisce di essere impegnata nella costruzione di Casa Riformista, la nuova formazione riformista e liberale che punta a raccogliere e rappresentare le energie riformiste e moderate presenti nella società calabrese.
«Stiamo lavorando per la Calabria e per i calabresi sostiene Filomena Greco punto di riferimento nella costruzione di Casa Riformista Calabria. Le risse tra e nei partiti non ci riguardano, né ci interessano.
Ci interessano invece le speranze e i bisogni dei nostri concittadini. Casa Riformista è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire, con idee e impegno, a un progetto serio, moderno e davvero utile alla nostra regione.
Chi condivide i valori del riformismo e desidera essere parte di un percorso nuovo troverà in noi un luogo accogliente e pronto al confronto».
