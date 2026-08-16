Finanziamenti regionali in arrivo per il Comune di Oppido Mamertina: 198 mila euro per infrastrutture e turismo

Nuove risorse regionali in arrivo per il Comune di Oppido Mamertina, beneficiario di due importanti finanziamenti destinati, da un lato, al miglioramento delle infrastrutture e della rete idrica e, dall’altro, alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio.

Il primo finanziamento, pari a 150 mila euro, riguarda gli interventi in Contrada Russo. In attuazione del decreto dirigenziale n. 3041 del 2 marzo scorso, la Regione Calabria ha pubblicato gli elenchi degli enti beneficiari dei contributi destinati agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, nell’ambito del PAC 2023-2027.

Le risorse consentiranno di intervenire sulla strada di accesso ai pozzi di Contrada Russo, attraverso opere di sistemazione e contenimento, oltre all’ammodernamento dei quadri elettrici.

Un intervento atteso che permetterà di rendere finalmente più agevole l’accesso all’area e, allo stesso tempo, di migliorare le infrastrutture a servizio della rete idrica comunale.

Il risultato è frutto del lavoro portato avanti in sinergia dall’Amministrazione comunale, dal sindaco Giuseppe Morizzi, dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Fiorentino Riganò e dall’Ufficio tecnico comunale guidato dall’architetto Luciano Macrì.

Il Comune ha aderito a una delle tre linee di finanziamento previste dalla Regione Calabria, lavorando parallelamente sulla gestione dell’ordinario e sulla programmazione di nuovi interventi strategici per il territorio.

Sul fronte del turismo arriva invece un secondo importante risultato nell’ambito del bando Legge 13 – Calabria Attrattiva 2026.

Il Comune di Oppido Mamertina è destinatario di un contributo di 48 mila euro, su un progetto complessivo di 80 mila euro, per la realizzazione del progetto “Oppido Mamertina: i viaggi tra l’Aspromonte e la Costa Viola”, redatto dal Settore Amministrativo.

La proposta è nata anche attraverso il confronto con il mondo associativo e con le imprese locali e punta alla costruzione di un’offerta turistica strutturata e diversificata, capace di valorizzare il territorio durante tutto l’anno attraverso itinerari che uniscano montagna, mare, patrimonio culturale, enogastronomia, tradizioni locali e iniziative natalizie.

L’obiettivo non è soltanto promuovere le bellezze di Oppido Mamertina, ma creare concrete opportunità di sviluppo per il tessuto economico locale.

Il progetto potrà infatti coinvolgere e sostenere diverse realtà del territorio, dalle attività di ristorazione all’enogastronomia, dalle guide turistiche ai servizi di navetta, fino alla valorizzazione dei beni archeologici e delle tradizioni locali, favorendo anche la nascita di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo.

La Regione Calabria ha già pubblicato la graduatoria provvisoria, con decreto dirigenziale n. 14400 del 14 agosto 2026. L’Amministrazione comunale attende ora la trasmissione degli atti definitivi per poter procedere con l’avvio delle attività previste dal progetto.

Due finanziamenti che, complessivamente, portano a 198 mila euro di nuove risorse regionali destinate al territorio e che confermano la volontà dell’Amministrazione comunale di lavorare su più fronti, trasformando la programmazione in interventi concreti.

«Sono risultati che ci rendono particolarmente soddisfatti sottolinea l’Amministrazione comunale perché dimostrano quanto il lavoro di squadra tra la parte politica e gli uffici possa tradursi in risorse e interventi concreti per la comunità.

Da una parte miglioriamo infrastrutture fondamentali come quelle a servizio della rete idrica, dall’altra investiamo sulla capacità di Oppido di diventare una destinazione turistica sempre più organizzata e attrattiva. Il lavoro prosegue con l’obiettivo di intercettare nuove opportunità e continuare a dare risposte concrete al territorio».