Cosenza
Fino al 12 gennaio continua la temporanea sospensione del servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese
Così come comunicato dall’Asp, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) continuerà ad essere sospeso fino a lunedì 12 gennaio per carenza di personale sanitario.
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che in caso di necessità i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza (118).
Sospeso già dallo scorso 1° gennaio, nello specifico, il servizio non sarà garantito dalle ore 20 di oggi, mercoledì 7, fino alle ore 8 di domani giovedì 8; dalle ore 20 di domenica 11 alle ore 8 di lunedì 12 gennaio.