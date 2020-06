Fip Calabria: Il plauso del presidente Surace alla Pallacanestro Viola

Condividi

Il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria, Paolo Surace commenta con gioia il passaggio di categoria della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B dopo l’acquisizione del titolo sportivo della Gilbertina Soresina:

“Era un passo che tutti gli sportivi reggini e non solo auspicavano. Mi congratulo per l’audacia e la voglia di far bene della Pallacanestro Viola.

Il salto di categoria, cercato e programmato, grazie alla costruzione di una squadra che ha terminato il suo percorso di C silver senza neanche una sconfitta subita è il giusto passo programmatico per un futuro tutto da vivere.

Desidero fare un plauso al Presidente Laganà, ai partner, alle iniziative del Supporters Trust, alla dirigenza, ai giocatori ed allo Staff tecnico per un traguardo ottenuto lontano ai parquet che, a mio avviso, si sarebbe potuto palesare, tranquillamente, all’interno di un campionato terminato anticipatamente a causa della pandemia”

“La Pallacanestro Viola è sempre stata decisa e concreta.

C’era stata l’idea di richiedere l’ammissione per meriti sportivi.

La strada già avviata poteva essere lunga e quindi per poter programmare la prossima stagione con tempi adeguati, dirigenti nero-arancio hanno colto la giusta occasione per l’acquisizione del titolo.”.

“Ricordo – sottolinea Paolo Surace – che soltanto un anno fa, con i dirigenti della società, firmavamo l’affiliazione della Pallacanestro Viola.

La serie B è il degno coronamento di un’iniziativa che da onore a tutta la Calabria.”