Firmato a Castrovillari il protocollo d’intesa tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, il Comando Provinciale della Guardia di

Finanza, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a

consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di

carattere penal-tributario.

Più specificamente, nel solco delle consolidate prassi di collaborazione già in essere, il Protocollo d’intesa

sottoscritto in data odierna intende rafforzare la sinergia operativa tra gli Enti firmatari, nelle diverse fasi di

verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di

confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti.

L’accordo, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari dr. Alessandro D’Alessio, dal

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Giuseppe Dell’Anna e dal Direttore Provinciale

dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, dr. Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a

migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale.

In particolare, in forza dell’odierno accordo, saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di

reciproco interesse istituzionale a contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la

repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo

recupero dei tributi evasi.