Firmato a Castrovillari il protocollo d’intesa tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate
Si va a rafforzare la reciproca collaborazione nell'azione di contrasto ai più gravi illeciti di natura penal-tributaria.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a
consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di
carattere penal-tributario.
Più specificamente, nel solco delle consolidate prassi di collaborazione già in essere, il Protocollo d’intesa
sottoscritto in data odierna intende rafforzare la sinergia operativa tra gli Enti firmatari, nelle diverse fasi di
verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di
confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti.
L’accordo, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari dr. Alessandro D’Alessio, dal
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Giuseppe Dell’Anna e dal Direttore Provinciale
dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, dr. Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a
migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale.
In particolare, in forza dell’odierno accordo, saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di
reciproco interesse istituzionale a contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la
repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo
recupero dei tributi evasi.