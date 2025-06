Firmato il protocollo d’intesa per la sicurezza degli operatori sanitari e socio sanitari degli ospedali di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli

Dopo l’ultima aggressione agli operatori sanitari a Lamezia Terme, il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa aveva assicurato iniziative più incisive ed è stato stipulato unitamente al Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Col. Giuseppe Mazzullo, al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, Simona Carbone, al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Gen. Antonio Battistini e al Responsabile della Centrale Unica di Risposta NUE 112, Gino Tosi, un Protocollo d’intesa finalizzato a porre in essere interventi mirati a rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie.

L’atto pattizio si inserisce nel contesto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di prevenzione del fenomeno delle aggressioni in ambiente sanitario ed è diretto a consolidare un apporto sinergico tra i soggetti firmatari, rafforzandone la collaborazione e facilitandone la comunicazione tra i luoghi di cura, la Centrale Unica di Risposta NUE 112 e le centrali operative delle Forze dell’Ordine.

L’obiettivo è quello di innalzare il livello di sicurezza, ridurre i tempi di intervento e permettere una risposta più efficace alle situazioni di criticità che mettono a rischio l’incolumità del personale.

Lo strumento adottato prevede, più specificamente, un sistema di facilitazione nella generazione di “allert” visivi e sonori da parte del personale medico e paramedico che versi in una situazione di pericolo per la propria incolumità attivando il pronto intervento degli operatori di polizia e la presa in carico, senza ritardo, in relazione al luogo di insorgenza, della segnalazione di pericolo.

L’intesa ambisce a dotare i presidi più sensibili e maggiormente esposti di modalità più snelle nella gestione della situazione di allarme mediante pure il ricorso ad implementazioni tecnologiche e a garantire un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori sanitari, in uno sforzo sinergico proteso, più in generale, alla difesa della salute pubblica.

“Con questo Accordo ha dichiarato il Prefetto De Rosa vogliamo implementare la vostra capacità di risposta alle richieste di intervento e nello stesso tempo ampliare i sistemi di difesa passiva da parte delle Aziende sanitarie, nella logica della massima collaborazione che non può mai mancare quando si parla di medici ed operatori socio – sanitari”