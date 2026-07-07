Firmato protocollo d’intesa per contrasto ai reati tributari tra GdF, Agenzia delle Entrate e le procure di Reggio Calabria e Palmi
Le Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno stipulato rispettivi protocolli d’intesa con il
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e la locale Direzione Provinciale dell’Agenzia
delle Entrate, finalizzati a consolidare e rilanciare i già collaudati rapporti interistituzionali volti alla sistematica
collaborazione nell’attività di contrasto ai reati tributari.
In particolare, nel quadro delle prassi collaborative già consolidate, l’accordo protocollare in argomento intende
valorizzare ulteriormente la sinergia operativa, tra le componenti istituzionali firmatarie, nelle diverse fasi dei
procedimenti penali per condotte fraudolente di carattere fiscale e nelle correlate istruttorie di matrice tributaria
che partono dalla constatazione delle violazioni e, attraverso l’accertamento, arrivano alla vera e propria
riscossione.
L’accordo sottoscritto prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare la proficuità e l’efficacia
complessiva dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione
delle condotte maggiormente lesive per l’Erario e nei confronti di quei contribuenti per i quali sussistono
concrete prospettive di recupero erariale.
Specifica importanza è stata conferita all’azione investigativa e, congiuntamente, ispettiva che può condurre alla
tassazione dei proventi illeciti, applicabile a tutte le fattispecie delittuose che hanno determinato la maturazione
di materia imponibile rilevante da un punto di vista fiscale.
Al riguardo, si rimarca che quest’ultima tipologia di tassazione è stata indirizzata, a titolo esemplificativo, nei
confronti di 34 soggetti imputati per narcotraffico e ha già condotto, nell’ultimo anno, alla constatazione da
parte della Guardia di finanza di Reggio Calabria di circa 19 milioni di euro di imposte dovute (già oggetto di
specifici avvisi di accertamento), nonché alla correlata esecuzione, sempre da parte dei Reparti reggini del
Corpo, dei relativi provvedimenti di sequestro patrimoniale.