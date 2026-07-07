Firmato protocollo d’intesa per contrasto ai reati tributari tra GdF, Agenzia delle Entrate e le procure di Reggio Calabria e Palmi

Le Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno stipulato rispettivi protocolli d’intesa con il

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e la locale Direzione Provinciale dell’Agenzia

delle Entrate, finalizzati a consolidare e rilanciare i già collaudati rapporti interistituzionali volti alla sistematica

collaborazione nell’attività di contrasto ai reati tributari.

In particolare, nel quadro delle prassi collaborative già consolidate, l’accordo protocollare in argomento intende

valorizzare ulteriormente la sinergia operativa, tra le componenti istituzionali firmatarie, nelle diverse fasi dei

procedimenti penali per condotte fraudolente di carattere fiscale e nelle correlate istruttorie di matrice tributaria

che partono dalla constatazione delle violazioni e, attraverso l’accertamento, arrivano alla vera e propria

riscossione.

L’accordo sottoscritto prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare la proficuità e l’efficacia

complessiva dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione

delle condotte maggiormente lesive per l’Erario e nei confronti di quei contribuenti per i quali sussistono

concrete prospettive di recupero erariale.

Specifica importanza è stata conferita all’azione investigativa e, congiuntamente, ispettiva che può condurre alla

tassazione dei proventi illeciti, applicabile a tutte le fattispecie delittuose che hanno determinato la maturazione

di materia imponibile rilevante da un punto di vista fiscale.

Al riguardo, si rimarca che quest’ultima tipologia di tassazione è stata indirizzata, a titolo esemplificativo, nei

confronti di 34 soggetti imputati per narcotraffico e ha già condotto, nell’ultimo anno, alla constatazione da

parte della Guardia di finanza di Reggio Calabria di circa 19 milioni di euro di imposte dovute (già oggetto di

specifici avvisi di accertamento), nonché alla correlata esecuzione, sempre da parte dei Reparti reggini del

Corpo, dei relativi provvedimenti di sequestro patrimoniale.