Firmo: arrestato per maltrattamenti un presunto marito violento

Castrovillari (Cs), 19 settembre 2025 – Prosegue quotidianamente l’azione di contrasto alla violenza domestica da parte dei Carabinieri e della Procura di Castrovillari.

A dimostrarlo è anzitutto l’ultimo arresto effettuato dai Carabinieri della Stazione di Lungro lunedì scorso ai danni di un uomo, un presunto marito violento, nel comune di Firmo, paese dell’entroterra cosentino con meno di 2000 abitanti.

Dopo la segnalazione della moglie e il tempestivo intervento dei militari sul posto, si è potuta ricostruire una storia di presunti e pregressi maltrattamenti in famiglia, culminati l’altro giorno con un’aggressione fisica patita dalla donna, dinanzi ai figli minori, che questa volta però hanno ripreso il tutto con il cellulare.

Alla vittima è stata offerta la possibilità di rivolgersi ai numerosi centri antiviolenza presenti sul territorio, mentre l’uomo, in considerazione degli elementi raccolti in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto in carcere, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

A dimostrare l’impegno degli agenti nel contrasto della violenza domestica vi è anche l’elaborazione con conseguente notifica di vari ammonimenti a soggetti presumibilmente coinvolti in vicende da “codice rosso” da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Castrovillari, con strumenti che possono finalizzare a porre un primo argine all’insidioso problema.