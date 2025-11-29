Fisco ed Erario, patto di ferro tra Guardia di Finanza e Corte dei conti: a Roma il focus sulle nuove sfide della tutela pubblica

Nei giorni scorsi si è svolta presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, la giornata di studi in collaborazione con la Corte dei conti sul tema “Corte dei conti e Guardia di finanza unite per la tutela delle finanze pubbliche”.

Nei giorni scorsi si è svolta presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, la giornata di studi in collaborazione con la Corte dei conti sul tema “Corte dei conti e Guardia di finanza unite per la tutela delle finanze pubbliche”, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, Magistrati della Corte dei conti, Ufficiali della Guardia di finanza e qualificati esperti del settore provenienti dal mondo accademico.

L’evento, che ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento sui molteplici aspetti relativi alla tutela delle finanze pubbliche, è stato aperto dagli indirizzi di saluto del Comandante della Scuola, Generale di Divisione Giancarlo Trotta, del Direttore della Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti, Dott. Bruno Domenico Tridico, del Generale ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. C.A. Vito Augelli e del Presidente della Corte dei conti, Dott. Guido Carlino. A seguire, la lectio magistralis del Prof. Gabriele Bottino, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, sul tema “La prova dell’elemento psicologico nel processo per danno erariale, anche alla luce delle recenti modifiche legislative”.

All’avvenimento hanno partecipato per la Procura Regionale della Corte dei conti Calabria il Presidente Romeo Ermenegildo Palma – Procuratore Regionale, il Vice Procuratore Generale Giovanni Di Pietro e i Sostituti Procuratori Costantino Nassis e Pasquale Pedace.

Per la Guardia di Finanza di Catanzaro erano presenti il Comandante Provinciale Col. t. ST Pierpaolo Manno, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Col. t. SPEF Salvatore Tramis e il Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica Ten. Col. t. SPEF Andrea Pipoli.

Le conclusioni della giornata di studi sono state a cura del Procuratore Generale della Corte dei conti, Dott. Pio Silvestri e del Comandante dei Reparti Speciali, Generale di Corpo d’Armata Umberto Sirico, che hanno espresso il vivo ringraziamento agli illustri relatori per la rilevanza e poliedricità degli argomenti trattati. Nel corso dell’evento è stata, altresì, evidenziata l’importanza, per la tutela dell’interesse pubblico, delle sinergie tra diverse entità, come quelle presenti nell’odierno evento consessuale, sottolineando il ruolo della Guardia di finanza quale forza di polizia a tutela delle finanze pubbliche.