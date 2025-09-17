Fissate le date per la Festa del Cioccolato a Cosenza: 24, 25 e 26 ottobre

Cosenza, 16 settembre 2025 – Sono state fissate le date in cui avrà luogo la Festa del Cioccolato, la fiera di stand espositivi che celebra uno degli alimenti più consumati al mondo.

24, 25 e 26 ottobre, Cosenza ospiterà un evento di portata nazionale che da anni attira un elevato numero di gente, pronte a riversarsi per le strade del centro cittadino a fare un’esperienza sensoriale unica che unisce vista e palato; non solo degustazione del cioccolato quale prelibatezza della lavorazione artigianale delle imprese locali, ma anche ammirazione di vetrine promozionali che espongono il cioccolato sotto varie forme come scarpette, pepite e statuine.

Un fine settimana quello di ottobre che animerà il cuore di Cosenza e si renderà particolarmente appetibile per il misto di gusto, cultura e spettacolo tipico della Festa del Ciocclafo, manifestazione ideata dalla CNA presieduta da Michele Marchese e organizzata da Publiepa SRL rappresentata da Francesca De Rose.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cosenza Franz Caruso che, annunciando la conferenza stampa in merito all’evento ha dichiarato : – “Quest’anno sono certo che supereremo i numeri record che abbiamo registrato nella scorsa edizione”.