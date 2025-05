Focus su etica, sicurezza e formazione per il lavoro del futuro a Catanzaro

Catanzaro – Un’importante iniziativa dedicata ai temi dell’etica, della sicurezza sul lavoro e della formazione si terrà lunedì 5 maggio 2025 presso la Sala della Casa delle Culture – Palazzo della Provincia di Catanzaro. L’evento, intitolato “Lavoro, Etica e Legalità – L’impegno dei Consulenti del Lavoro per la Legalità”, è promosso dall’ordine dei consulenti del lavoro di Catanzaro e si propone come un momento di riflessione e confronto cruciale per il mondo del lavoro.

In un contesto socio-economico in rapida evoluzione, segnato da profonde trasformazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei processi, emerge con forza la necessità di porre al centro la formazione delle persone e la diffusione di una solida cultura della responsabilità.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo professionale, tra cui il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, il Direttore Regionale INAIL Teresa Citarro e il testimone di giustizia Antonino Bartuccio. Questa qualificata presenza sottolinea la rilevanza di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e professionisti per affrontare con serietà le questioni fondamentali della sicurezza e della legalità negli ambienti di lavoro.

Durante l’evento, si discuterà di come la sicurezza non possa essere considerata un mero adempimento burocratico, ma debba integrarsi profondamente nel tessuto culturale delle aziende e rappresentare un investimento strategico per garantire un futuro del lavoro dignitoso e responsabile. La formazione sarà indicata come uno strumento primario per la tutela dei lavoratori e per accompagnare l’innovazione in maniera consapevole.

L’iniziativa si configura come un’opportunità significativa per sottolineare l’importanza di porre etica, sicurezza e formazione al centro della cultura del lavoro e dello sviluppo sostenibile del territorio.