Fondazione Banca Montepaone e Fidapa, “Oltre la tela – Uomini in dialogo contro la violenza” a Catanzaro

Favorire la riflessione e il confronto sulla violenza di genere attraverso una prospettiva innovativa, ovvero quella maschile: è questo l’obiettivo di “Oltre la tela – Uomini in dialogo contro la violenza”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banca Montepaone con la FIDAPA Sezione di Catanzaro, sempre impegnata nella promozione delle pari opportunità e del pieno sviluppo della donna nella vita civile, culturale e professionale.

A ridosso della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 22 novembre, alle ore 10, gli spazi della filiale di Catanzaro, in Piazza Matteotti, si trasformeranno in un luogo di incontro e dialogo autentico sul ruolo degli uomini nella costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla responsabilità, sull’ascolto e sulla parità di genere.

Introdotti dai saluti di Giovanni Caridi, presidente della Fondazione Banca Montepaone, Annarita Palaia, presidente della Fidapa – Sezione di Catanzaro, Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, e Donatella Monteverdi, assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, superando stereotipi e silenzi, interverranno uomini rappresentanti delle istituzioni, impegnati concretamente nella prevenzione e nella tutela delle vittime di violenza: il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Giovanni Pellegrino.

La tavola rotonda sarà impreziosita dalla testimonianza dell’impegno quotidiano del CUAV, il Centro per Uomini Autori di Violenza del Centro Calabrese di Solidarietà, rappresentato dalla presidente Isolina Mantelli e dalla responsabile Cristina Marino.

Un intreccio di storie, esperienze e sensibilità scandirà l’evento che mira a tessere una trama nuova di relazioni fondate sulla parità, sulla consapevolezza e sulla cultura del rispetto. Non mancherà il linguaggio artistico: “crediamo fortemente nell’arte come strumento di crescita collettiva e sensibilizzazione civile” afferma il presidente della Fondazione Banca Montepaone, sempre attenta ai temi sociali e culturali, presentando la mostra temporanea dell’artista Sonia Bellezza, che sarà inaugurata in tale occasione, all’interno della filiale di Catanzaro.

Curata da Giuseppe Giglio, storico e critico d’arte, l’esposizione è composta da opere intense e simboliche di una delle pittrici più sensibili e originali del panorama calabrese, che racconta la forza e la fragilità del mondo femminile, invitando a un percorso di consapevolezza “oltre la tela”, verso il riconoscimento del valore e della dignità della donna.