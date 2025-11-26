Cosenza

Fondi per comuni marginali, fino a 10mila euro per chi avvia una nuova attività nel paese di Saracena

Renzo Russo

Contribuire a promuovere la rigenerazione e rivitalizzazione del borgo e stimolare la nascita di nuove esperienze imprenditoriali che valorizzino il patrimonio locale e distintivo di Saracena.

Risorse come quelle messe a disposizione attraverso il Fondo di sostegno ai Comuni marginali rappresentano un’opportunità preziosa per porre un freno al fenomeno dello spopolamento, trattenere e rendere protagonisti i nostri giovani di un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile.

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo invitando soprattutto i giovani residenti a cogliere le opportunità rappresentate dall’avviso rivolto alle piccole e medie imprese, comprese quelle già attive sul territorio comunale.

Con una dotazione complessiva di 47 mila euro l’avviso prevede l’assegnazione di un contributo da 3 mila a 10 mila euro per chi avvia, ad esclusione di enti ed associazioni, una nuova attività nel perimetro comunale.

Le domande, attraverso l’apposito modello, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 10 dicembre via posta o PEC all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it.

7 punti per chi decide di collocare la propria attività nel centro storico; 5 al di fuori; 18 punti se il candidato ha meno 30 anni; 15 punti se è di età compresa tra i 31 ed i 40 anni; 5 se supera i 41 anni.

La graduatoria terrà conto della localizzazione dell’attività e dell’età del proponente. In caso di parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione.

