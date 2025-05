Forestazione, decreto dirigenziale passo decisivo per l’applicazione del contratto integrativo regionale

I Segretari Generali regionali di FAI CISL-FLAI CGIL-UILA UIL Calabria, rispettivamente Francesco Fortunato, Caterina Vaiti e Pasquale Barbalaco, esprimono soddisfazione rispetto al decreto dirigenziale sulla presa d’atto, pubblicato oggi dalla Regione, della pre-intesa del Contratto Integrativo Regionale forestale sottoscritta il 9 dicembre dello scorso anno.

«Oggi dichiarano i sindacalisti è un passo decisivo per la definitiva applicazione del contratto integrativo forestale. Risultato frutto di un incessante impegno sindacale e del continuo dialogo e confronto con la Regione e gli Enti Gestori, che si è svolto anche in questi mesi con la sigla, lo scorso 24 aprile, dell’’addendum alla pre-intesa dell’ipotesi di rinnovo del contratto integrativo, in cui erano state superate diverse criticità rispetto ad alcuni articoli del testo contrattuale, tra cui rimborso chilometrico e salario integrativo regionale sia per gli operai che per gli impiegati.

Sta finalmente per concludersi una questione cruciale per questo fondamentale settore, per la dignità e la professionalità dei lavoratori forestali calabresi che attendono da oltre 13 anni la giusta attribuzione delle qualifiche e l’incremento salariale, oggi determinante per contrastare, almeno in parte, la perdita del potere d’acquisto.

Ma sarà necessario concludono i Segretari Generali regionali iniziare sin da subito a porre le basi per l’avvio del ricambio generazionale nel settore forestale calabrese, senza ripetere gli errori del passato, ma puntando su innovazione, formazione e sostenibilità del settore».