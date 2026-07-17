Formazione e innovazione, al via il nuovo master per esperti in ricerca industriale e trasferimento tecnologico all’Università Magna Graecia

Al via il nuovo Master di II livello dell’Università Magna Graecia in “Ricerca industriale” focalizzato sulla gestione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il percorso di alta formazione promosso dall’Ateneo di Catanzaro rientra nell’ambito dell’offerta del progetto “Magna Graecia Mediterranea – Patti territoriali per l’alta formazione delle imprese” ed è organizzato in collaborazione con Biotecnomed Scarl, soggetto gestore del Polo di Innovazione “Calabria Life Sciences”.

Life Sciences e Salute; è stato infatti progettato per rispondere alle sfide competitive del mercato globale, preparando professionisti capaci di operare con successo all’interno di piccole, medie e grandi imprese, strutture di ricerca pubbliche o private e network nazionali e internazionali. Il Master forma professionisti ad elevata qualificazione in grado di guidare lo sviluppo competitivo e connettere il mondo della scienza a quello dell’impresa, con un focus sul settore; è stato infatti progettato per rispondere alle sfide competitive del mercato globale, preparando professionisti capaci di operare con successo all’interno di piccole, medie e grandi imprese, strutture di ricerca pubbliche o private e network nazionali e internazionali. Nell’attuale contesto economico la competitività, in particolare nel settore della salute, è legata alla capacità di innovare prodotti, processi e servizi. In questo scenario, il Master si propone di formare la figura chiave del ricercatore industriale, un professionista strategico nei processi di trasferimento tecnologico, capace di trasformare i risultati della ricerca scientifica in innovazioni concrete all’interno della catena di produzione del valore. Il programma didattico coniuga diversi saperi attraverso un forte approccio interdisciplinare.

I partecipanti acquisiranno competenze concrete nella gestione operativa dei progetti, nella conduzione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e implementeranno processi di innovazione mirati allo sviluppo competitivo della produttività.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato allo sviluppo delle soft skills, fondamentali per la gestione efficace dei team di lavoro e di progetti complessi. Punto di forza del Master, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è lo stretto legame con il tessuto aziendale. Il percorso prevede infatti l’impegno diretto dei partecipanti in progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S), svolti in stretta collaborazione con imprese e università italiane ed europee.