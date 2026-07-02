Formazione nella Pubblica amministrazione, Gentile: «Raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR»

di Nicoletta Toselli

ROMA – Il raggiungimento di tutti i target e le milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati alla formazione dei dipendenti pubblici è stato al centro del Question Time presentato alla Camera dal deputato di Andrea Gentile, componente della Commissione Affari Costituzionali, al Ministro per la Pubblica amministrazione.

Nel corso della risposta in Aula, il Governo ha comunicato di aver centrato tutti gli obiettivi di competenza del Dicastero previsti entro il 30 giugno nell’ambito del PNRR. In particolare, sul fronte della formazione è stata superata la milestone M1C1-66: a fronte dei 441.750 certificati di frequenza previsti, sono stati formati oltre 472 mila dipendenti pubblici, con il rilascio di circa 2 milioni e 877 mila certificati.

Il Ministro ha inoltre illustrato i risultati raggiunti nell’ambito del rafforzamento delle competenze del personale della Pubblica amministrazione, evidenziando come le ore medie di formazione per dipendente siano passate dalle sei registrate nel 2022 alle quaranta previste dalla direttiva ministeriale del gennaio 2025. È stato inoltre ricordato il percorso di realizzazione dei Poli formativi territoriali, già operativi in otto regioni italiane, dedicati a temi strategici come intelligenza artificiale, gestione delle emergenze e immigrazione.

«La risposta del Ministro conferma che il Governo sta rispettando gli impegni assunti con il PNRR e che il rafforzamento delle competenze rappresenta una priorità concreta dell’azione amministrativa. I numeri illustrati in Aula testimoniano un cambio di passo significativo nella valorizzazione del capitale umano della Pubblica amministrazione», ha dichiarato Gentile.

Il parlamentare di Forza Italia ha quindi sottolineato la necessità di rendere strutturale l’investimento nella formazione anche oltre la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore pubblico, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla cybersicurezza alla semplificazione amministrativa, richiedono personale sempre più qualificato e aggiornato. Per questo motivo la formazione non può essere considerata un adempimento occasionale, ma deve diventare parte integrante dell’organizzazione della Pubblica amministrazione», ha affermato.

Gentile ha infine evidenziato l’importanza di accompagnare anche gli enti territoriali e le amministrazioni di minori dimensioni nel percorso di crescita delle competenze. «È fondamentale accompagnare tutti gli uffici pubblici in questo processo di crescita, affinché ogni amministrazione possa offrire servizi più rapidi, innovativi ed efficienti. Investire sulle persone significa investire nella competitività dell’Italia, nella credibilità delle istituzioni e nella fiducia dei cittadini», ha concluso.