Forum Famiglie Calabria: sollecita la Regione ad aderire al bando per rafforzamento rete centri per la famiglia del Dipartimento Nazionale le Politiche della famiglia

Il Forum Famiglie Calabria anche a nome delle associazioni specializzate aderenti, sollecita la Regione Calabria e per essa il Dipartimento Politiche Sociali, ad aderire con propria manifestazione d’interesse all’avviso pubblico per il rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia (CPF)del Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio.

Il Bando prevede complessivamente 55milioni di euro e alla Calabria ha a disposizione, secondo i criteri della ripartizione per le Politiche Sociali, 2.299.000,00 € pari al 4,18% del complessivo.

La manifestazione di interesse va effettuata, con delibera, entro l’8 ottobre e possono farlo anche le regioni che sono al rinnovo.

Il Forum Famiglie della Calabria ritiene che le attività previste di potenziamento dei CPF esistenti e di avvio e consolidamento per quelli di nuova attivazione generi attenzione alle famiglie nonché alla loro diffusione omogenea sui territori, all’articolazione in rete degli stessi e alla strutturazione delle relative funzioni, con figure specificamente formate affinché diventino veri e propri luoghi di accompagnamento, supporto e orientamento nei confronti della maternità e della paternità, della tutela e promozione dello sviluppo armonioso dei bambini e degli adolescenti, in una logica di ascolto dei reali bisogni della famiglia.