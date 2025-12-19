Forza Italia, Antonio Paolillo entra nel coordinamento cittadino, curerà il dipartimento tutela dei consumatori
Il coordinamento di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria si arricchisce di una nuova, qualificata professionalità. Il Dott. Antonio Paolillo entra a far parte della squadra azzurra, assumendo la guida del Dipartimento tutela dei consumatori.
“In un’epoca segnata da sfide globali che impattano direttamente sul quotidiano dei cittadini, la tutela del consumatore e la sicurezza alimentare rappresentano temi di estrema attualità dichiara il Segretario cittadino Antonino Maiolino la scelta di Antonio Paolillo risponde alla volontà del partito di offrire risposte concrete e competenti in settori cruciali per la salute e il rapporto di fiducia tra istituzioni, produttori e cittadini”.
Antonio Paolillo è infatti un Tecnologo Alimentare con una solida esperienza maturata nel settore industriale e della ristorazione collettiva.
La sua figura professionale incarna perfettamente il ruolo di garante della sicurezza: esperto in sistemi di gestione qualità-igiene-sicurezza-ambiente, Paolillo opera come auditor, docente e ricercatore, oltre a ricoprire ruoli di perito tecnico presso i tribunali e ad aver ricoperto, nel corso della sua carriera, incarichi di prestigio, tra cui responsabile qualità per importanti centri cottura e realtà della ristorazione collettiva e scolastica.
Presidente di Commissione di Valutazione e consulente per i GAL (Gruppi di Azione Locale) del territorio reggino e Membro di Commissioni d’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare e commissario per corsi di alta formazione agro-industriale, Paolillo porta in Forza Italia una competenza normativa e tecnica di altissimo profilo.
“Con Antonio Paolillo, Forza Italia intende promuovere politiche che garantiscano la trasparenza delle filiere, la sicurezza dei prodotti e la valorizzazione delle eccellenze locali, consolidando quel legame di fiducia indispensabile per la crescita della nostra comunità” conclude Maiolino.