Forza Italia: “Flop Falcomatà, classifica di gradimento sempre più in basso”

“La nuova classifica nazionale dei Sindaci italiani, pubblicata da Il Sole 24 Ore certifica, ancora una volta, il distacco tra il Sindaco Falcomatà e la città: con un indice di gradimento in ulteriore calo rispetto agli anni precedenti, Falcomatà si conferma tra i primi cittadini meno apprezzati d’Italia.

Un dato che non sorprende. Anzi, riflette pienamente il malcontento e la sfiducia che ogni giorno raccogliamo tra i cittadini, nei quartieri, tra i giovani costretti a partire e tra gli imprenditori schiacciati dall’assenza di servizi e visione, stanchi di quest’ Amministrazione”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Zimbalatti.

“Il flop registrato è solo l’ultimo segnale di un’Amministrazione che, alle battute finali, prova ad alzare il tiro con effetti speciali: le dichiarazioni dei consiglieri civici che, in risposta ai dati pubblici e verificabili del sondaggio, si rifugiano nella retorica secondo cui “il consenso si misura per strada” sono la rappresentazione plastica di questa autocelebrazione costante e di una cronica incapacità di lettura della realtà, mentre la città affonda nel degrado, nella precarietà amministrativa e nell’assenza di prospettiva” proseguono i consiglieri.

“Ma se davvero il gradimento di un Sindaco si misura per strada, a chi oggi difende l’indifendibile diciamo che la realtà dovrebbe preoccuparli ancora di più concludono i consiglieri perché mai come oggi i reggini invocano a gran voce il ritorno alle urne per voltare pagina e lasciarsi alle spalle anni di disillusione e promesse mancate”.