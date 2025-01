Forza Italia, Gianluca Gallo nuovo responsabile dipartimento nazionale sicurezza alimentare

“Ecco un altro sintomo che in Calabria Forza Italia stia lavorando veramente bene: Gianluca Gallo è stato appena nominato da Antonio Tajani a capo di un importante dipartimento nazionale del nostro partito.

Gianluca è una grande risorsa e, come ho avuto spesso modo di definirlo in pubblico, lo reputo senza paura di smentita il miglior assessore all’Agricoltura d’Italia. Buon lavoro a lui, dunque, che sono certo saprà farsi valere in questo nuovo rilevante ruolo che vede indirettamente ancora la Calabria protagonista.”

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale del partito in Calabria, commentando la nomina di Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura, alla Forestazione ed al Trasporto pubblico della Giunta Occhiuto, nuovo responsabile del Dipartimento sulla Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo.

“Un incarico voluto tanto dal nostro Segretario Nazionale quanto dal responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, il collega deputato Alessandro Cattaneo.

E, nel fare i migliori auguri di buon inizio a Gianluca Gallo, mi corre l’obbligo ringraziare l’amica Fulvia Caligiuri che ha sinora brillantemente guidato il Dipartimento in oggetto. Più forte è Forza Italia, più forti sono gli italiani e il made in Italy.”