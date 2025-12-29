Forza Italia rafforza la sua presenza a Palmi, coordinamento cittadino affidato a Scarcella e Melara

Cresce, si arricchisce e si fortifica sempre più la grande famiglia di Forza Italia Calabria, che in chiusura d’anno registra nuovi innesti e consegna nuovi propositi ad un’area di territorio molto ampia ed importante, quella di Palmi.

Il Segretario provinciale di Reggio Calabria, l’On. Giovanni Arruzzolo, ed il Segretario regionale della Calabria, l’On. Francesco Cannizzaro, d’intesa hanno infatti deciso di affidare i ruoli chiave del Partito nella cittadina tirrenica a due intraprendenti professionisti: Antonino Scarcella, 55 anni, assicuratore, che ha ricevuto l’incarico di Commissario del Comune di Palmi; e Armando Melara, 26 anni, impegnato nel mondo imprenditoriale e praticante avvocato, a cui è stato affidato l’incarico di Coordinatore del movimento giovanile del Comune di Palmi.

Una doppia scelta significativa, che consolida ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio palmese e tirrenico, rinnovando stimoli e strategie politiche.

“Iniziamo questo percorso come classe dirigente di partito coscienti della delicatezza dei ruoli che ci sono stati assegnati dichiarano Scarcella e Melara e consapevoli di entrare a far parte di una filiera virtuosa che parte dai comuni e, passando dai territori e dalla Regione, arriva a Roma e Bruxelles.

Forza Italia è proprio questo: una catena che porta le istanze dalle aree più piccole e interne fino alla corretta destinazione, vale a dire la risoluzione dei problemi ed il miglioramento delle nostre realtà e comunità.

Forza Italia è punto di riferimento, è presenza, è un insieme di individualità che pensano e si comportano come una grande squadra, anzi, come una famiglia, con il comune obiettivo di raggiungere risultati per il bene collettivo.

Crediamo fortemente nel lavoro che hanno svolto in questi ultimi anni i nostri Segretari in Calabria e, pertanto, vogliamo farci portatori dello stesso modus operandi sul nostro territorio.”

“Un caloroso doppio benvenuto in squadra ad Antonino e Armando affermano il Segretario provinciale ed il Segretario regionale, gli onorevoli Arruzzolo e Cannizzaro siamo lieti di aver affidato loro la dirigenza politica di un’area così importante e potenzialmente decisiva come Palmi.

L’appeal di Forza Italia continua ad aumentare in Calabria, perché i nostri risultati si vedono e si toccano e perché puntiamo su persone capaci e meritevoli.

Siamo sicuri, infatti, che l’impegno dei due nuovi dirigenti di Palmi sarà determinante per rafforzare ulteriormente il radicamento di Forza Italia a Palmi e per dare risposte concrete alle istanze dei cittadini.”