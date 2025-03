Forza Italia, riuscito l’evento del coordinamento cittadino a Corigliano Rossano

Una sala gremita, tanto entusiasmo, numerosi interventi e contributi da iscritti e simpatizzanti, analisi e visioni di governo del partito, della città e della regione e soprattutto la consapevolezza di rappresentare, con orgoglio e senso di responsabilità, il primo partito del centro destra a Corigliano-Rossano come nell’intera Calabria.

È, questa, l’istantanea più fedele della riuscita iniziativa di incontro e confronto organizzativo interno, ospitata ieri sera nella sede di Corigliano Scalo, promossa dal coordinamento cittadino di Forza Italia in vista dei prossimi appuntamenti congressuali ed elettorali e finalizzata a rafforzare radicamento, capacità di ascolto e progettuale del partito.

A stimolare e ad impreziosire il nutrito dibattito che si è articolato per oltre un paio d’ore sono stati la consigliere regionale e comunale Pasqualina Straface, il coordinatore cittadino Giuseppe Turano, le consigliere comunali del Movimento del Territorio Marisa Caravetta e Elena Olivieri e il coordinatore provinciale del partito azzurro, l’assessore regionale all’agricoltura, alla tutela delle minoranze linguistiche ed alla mobilità sostenibile, Gianluca Gallo che ha concluso la serie degli interventi.

Condivisa la volontà di animare l’attività interna al partito con la costituzione prossima di dipartimenti interni per aree tematiche e progetti e, al tempo stesso, rilanciata con vigore a voglia di ribadire in tutte le occasioni, in primis la sede consiliare, il senso, i contenuti, i metodi e la direzione di una visione di governo alternativa a quella dell’amministrazione comunale in carica, l’assemblea di Forza Italia di Corigliano-Rossano ha rilanciato con forza la prosecuzione dell’impegno politico e programmatico in città, alla luce anche delle numerose richieste di adesioni che stanno giungendo da ogni settore, con l’obiettivo di valorizzare i risultati straordinari che in soli tre sta ottenendo in tutti i settori il Presidente Roberto Occhiuto.

Unanime e senz’appello, infine, è stata la contestazione nei confronti del malgoverno Stasi a tutti i livelli, le cui reiterate iniziative solitarie ed isolazioniste, offensive della democrazia e delle stesse istituzioni, prive di ogni visione stanno costringendo di fatto Corigliano-Rossano e con essa tutto il territorio a perdere epocali occasioni di crescita e di sviluppo ed a subire ritardi su tutto, assenza di programmazione, superficialità, irresponsabilità, violazione costante di ogni trasparenza amministrativa e spreco di risorse pubbliche, in cambio di demagogia e populismo.