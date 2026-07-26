FP CGIL, CGIL e SPI CGIL incontrano la stampa: al centro LEA, liste d’attesa, sanità territoriale e carenza di personale

Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 16.00, a Catanzaro, presso la CGIL Calabria, in via Massara 22, FP CGIL Calabria, CGIL Calabria e SPI CGIL Calabria terranno una conferenza stampa dedicata alla situazione della sanità calabrese.

L’iniziativa, dal titolo “La sanità in Calabria: i nodi da sciogliere” , rappresenterà un momento di approfondimento e confronto sui principali elementi di criticità che continuano a compromettere il diritto alla salute dei cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), delle liste d’attesa e dell’emergenza-urgenza, della crisi della sanità territoriale, del progressivo arretramento delle attività di prevenzione e della grave carenza di personale che interessa il sistema sanitario regionale.

Inoltre, la conferenza stampa sarà l’occasione per fare il punto sulla proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della sanità pubblica, e per promuovere la relativa campagna di raccolta firme.

Interverranno:

• Ferdinando Bruno Schipano, Segretario Generale FP CGIL Calabria

• Ivan Potente, Segretario FP CGIL Medici Calabria

• Carmelo Gullì, Segretario Generale SPI CGIL Calabria

• Gianfranco Trotta, Segretario Generale CGIL Calabria

La conferenza stampa sarà l’occasione per analizzare lo stato della sanità calabrese e illustrare le proposte delle organizzazioni sindacali per rilanciare il servizio sanitario pubblico, garantire il diritto alla cura, valorizzare il personale e ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle prestazioni.