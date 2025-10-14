Frana di Piano Grande: il Comune di Scalea smentisce le accuse e chiede serietà nel dibattito pubblico

Scalea – L’Amministrazione comunale interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla vicenda del finanziamento destinato all’area di Piano Grande, dopo le recenti dichiarazioni del gruppo consiliare di opposizione “Scalea Oltre”.

«I fondi per Piano Grande non sono mai stati trasferiti: chi parla di soldi fermi nei cassetti disinforma i cittadini» – si legge nel comunicato diffuso dal Comune, che rivendica la necessità di riportare la discussione su binari di trasparenza e verità.

Secondo quanto riferisce l’Amministrazione, nessun decreto di finanziamento sarebbe mai stato notificato al Comune. L’unico atto ufficiale risale al 4 aprile 2025, quando il Segretariato Generale – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo inviò una nota con l’invito a completare la documentazione progettuale sulla piattaforma dedicata, “ai fini della corretta valutazione da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e Monitoraggio”.

Il documento – precisa ancora l’Amministrazione – fissava termini perentori e specificava che la mancata trasmissione avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda. «Alla data odierna, il Comune non ha ricevuto alcun decreto di finanziamento. Parlare di fondi fermi nei cassetti è una falsità, oltre che un insulto all’intelligenza dei cittadini».

Il Comune sottolinea inoltre di aver proseguito con costanza e rigore i contatti con gli uffici ministeriali, rispondendo a ogni richiesta di integrazione e completando l’accreditamento del nuovo legale rappresentante dell’Ente, anche per altre pratiche in corso.

Durante il Consiglio comunale del 14 luglio scorso, il sindaco aveva già fornito spiegazioni in merito, e l’ex primo cittadino – oggi capogruppo di Scalea Oltre – aveva dichiarato di essere soddisfatto della risposta ricevuta.

«Mentre qualcuno preferisce alimentare polemiche, noi continuiamo a lavorare per risolvere i problemi concreti della città» – prosegue la nota, con un tono fermo ma polemico nei confronti dell’opposizione. «Il nostro compito è amministrare, non costruire illusioni».

Infine, l’Amministrazione si dice disponibile a illustrare in modo dettagliato la documentazione a chiunque lo desideri, invitando al confronto istituzionale piuttosto che mediatico.

«A volte non serve andare oltre: basta recarsi dove si lavora davvero» – si legge nella conclusione del comunicato, che ribadisce l’impegno dell’Ente per la sicurezza dell’area di Piano Grande e la tutela del territorio.

«I cittadini hanno diritto alla verità, non a narrazioni costruite per nascondere inefficienze del passato. Noi guardiamo avanti, con serietà, competenza e responsabilità».