Francavilla Angitola: presentato il libro “Pirruncejati” di Michele Dileo

FRANCAVILLA ANGITOLA (VV) :: 28/08/2025 :: Ieri sera, alle ore 21:00 presso i locali dell’Oratorio Parrocchiale di Francavilla Angitola, si è svolta una manifestazione culturale per la presentazione del libro “ PIRRUNCEJATI” scritto dal prof. Michele Dileo, edito da Libritalia.

Si tratta di una raccolta di poesie in vernacolo dove scorrono ricordi, momenti di vita vissuta, persone importanti, riflessioni profonde sul senso della vita e sui sentimenti.

Dopo i saluti del sindaco, avv. Giuseppe Pizzonia e dell’amministratore parrocchiale, don Gregorio Grande, la coordinatrice della serata, avv. Domenica Cavallaro, ha brillantemente presentato l’autore del libro, ponendo domandeprecise alle quali Dileo ha risposto con competenza e simpatia.

Davanti ad una sala gremita di persone giunte anche da altri paesi, sono intervenuti i relatori, il dott. Foca Accetta e la prof.ssa Giovanna Lopreiato, entusiasmando tutti i presenti, i quali hanno manifestato grande interesse, partecipando fino alla fine con costante attenzione.

Le loro relazioni sono state intervallate dalla voce interpretativa della dott.ssa Chiara Suppa che, accompagnata alla chitarra acustica dall’arch. Francesco Dileo, ha declamato alcune poesie contenute nel libro e ha anche cantato due testi di poesie musicate dallo stesso Francesco ed eseguite su vari palchi dal gruppo etno-folk “ I FARRAGONIA”.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti doverosi al pubblico numeroso, ai competenti oratori e al duo musicale.