Francescantonio Pollice alla guida del CIDIM, le congratulazioni del presidente Falbo

“Desidero rivolgere al prof. Francescantonio Pollice i sensi della mia stima e le più vive congratulazioni per l’ulteriore prestigioso ruolo che da ultimo gli è stato assegnato e che lo vede oggi alla guida di un autorevole organismo in campo artistico e culturale, di rango non solo nazionale ma accreditato ad alto livello anche in ambito internazionale.

Un evidente riconoscimento delle sue indubbie e acclarate capacità e competenze, testimoniate da una carriera sempre ai vertici di importi istituzioni pubbliche, associazioni, Enti di Alta formazione, a cui, con visione e sapienza ha saputo dare il suo contributo di impegno e programmi rispettando la tradizione come pure aprendo all’innovazione”

Sono le parole di compiacimento del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo per l’elezione di Francescantonio Pollice alla presidenza del CIDIM- Comitato Italiano Nazionale Musica, avvenuta nel corso dell’Assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma alla Direzione Generale dello Spettacolo e Cinema del Ministero della Cultura.

La rilevanza dell’incarico si evidenzia dalle funzioni stesse del CIDIM che, nato nel 1978 come Centro Italiano di Iniziativa Musicale, per dare alle istituzioni musicali italiane un punto di riferimento, in un clima di cambiamento della legislazione musicale, e per coordinare attività musicali e culturali complesse, nel 1981 viene riconosciuto dall’IMC –International Music Council (ONG in partnership ufficiale con l’UNESCO) come Comitato Nazionale Italiano Musica.

“Siamo certi che aggiunge il Presidente Falbo in questo nuovo compito Francescantonio Pollice esprimerà, con rinnovato slancio, quell’impegno e quel valore che lo hanno sempre contraddistinto e che lo hanno reso autorevole personalità in un settore di alta creatività e fine cultura.

Per questo, siamo altrettanto sicuri, saprà dare la sua impronta di alta esperienza e competenza come valore aggiunto nella dialettica con i partner di riferimento ma anche in termini progettuali per lo sviluppo di attività fondamentali per la crescita più qualificata del nostro Paese, che coinvolgono e appassionano i più e soprattutto i giovani.

Una stima verso Francescantonio Pollice che non è frutto di circostanza ma di una frequentazione istituzionale che ci ha visto insieme in azioni mirate alle comuni finalità di sviluppo e crescita culturale e socio-economica degli ambiti di nostra pertinenza come nelle collaborazioni per i pregevoli eventi promossi e realizzati dall’ Ama Calabria-Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria, di cui lo stesso Pollice è direttore artistico.

Pertanto, nel rinnovarli le più vive felicitazioni, formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, nell’attesa di prossime proficue collaborazioni”.