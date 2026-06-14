Francesco Grandinetti: da Soveria Mannelli una lezione che la politica deve ascoltare

La lettera aperta delle sorelle Ferrieri, pubblicata nei giorni scorsi sulla stampa, non è soltanto un ringraziamento al personale dell’Ospedale di Soveria Mannelli.

È una testimonianza che dovrebbe far riflettere la politica e le istituzioni.

Quando una famiglia racconta di aver trovato cure tempestive, professionalità e soprattutto umanità, ci ricorda che la sanità non può essere misurata soltanto con numeri, bilanci o posti letto. La qualità dell’assistenza passa anche dall’ascolto, dalla vicinanza e dal rispetto della dignità della persona.

Per questo ospedali come quello di Soveria Mannelli non devono essere considerati strutture marginali da mantenere a fatica. Al contrario, rappresentano presìdi fondamentali per le comunità delle aree interne e montane, spesso l’unico punto di riferimento sanitario per migliaia di cittadini.

Perché una sanità davvero moderna non è quella che costringe i cittadini a percorrere decine di chilometri per ricevere cure adeguate, ma quella che porta cure di qualità vicino alle persone, senza mai rinunciare all’umanità che ogni paziente merita.

Una politica che mette davvero al centro il benessere delle persone deve difendere queste realtà, ma soprattutto rafforzarle. Servono più risorse, più personale, più servizi e investimenti capaci di migliorarne ulteriormente l’efficienza e la qualità delle cure.

La testimonianza delle sorelle Ferrieri dimostra che una sanità umana e professionale è possibile. Ora spetta alla politica trasformare questa esperienza in una scelta concreta e non limitarsi a conservare gli ospedali periferici, ma aiutarli a crescere e a svolgere sempre meglio il loro ruolo al servizio dei cittadini.

Francesco Grandinetti

Presidente Associazione L.A.M.E.T.I.A. e non solo.