Francesco Grandinetti “il sindaco Murone chiarisca l’ordinanza sulla messa in sicurezza del palazzo crollato”

In riferimento all’ordinanza con cui il sindaco di Lamezia Terme ha richiesto la messa in sicurezza della casa crollata, emerge un nodo di confusione che necessita di chiarimento.

Attualmente, non è affatto chiaro a chi l’ordinanza sia stata effettivamente indirizzata. Si tratta dei proprietari originari della casa? Di coloro che magari stavano lavorando a una ristrutturazione? Oppure delle persone che hanno subito il danno, restando senza casa?

Questa mancanza di chiarezza non è un dettaglio da poco che confonde la cittadinanza.

Se davvero l’ordinanza impone agli stessi cittadini colpiti di farsi carico della messa in sicurezza, ci troviamo di fronte a una situazione assurda: oltre al danno, la beffa. Il sindaco ha il dovere di chiarire con esattezza e immediatamente, perché la gente è giustamente stupita e indignata.

Se la legge impone determinate procedure, è compito dell’amministrazione trovare il modo di applicarle senza gravare ingiustamente sui più vulnerabili.

Un Comune che voglia definirsi “amico” dei cittadini non può permettersi ambiguità del genere.

Pertanto, rivolgo un appello diretto al sindaco Murone affinché faccia chiarezza subito: vogliamo capire con precisione a chi è destinata questa ordinanza e quali sono le soluzioni eque per chi ha già sofferto abbastanza.