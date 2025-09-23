Francesco Spadafora: “Fermiamo l’emorragia dei giovani, la Calabria deve tornare a credere nel proprio futuro”

“Lo spopolamento dei nostri paesi, e a breve delle nostre città, non è un destino inevitabile, ma il fallimento di chi non ha saputo governare”.

Ne è convinto Francesco Spadafora, candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella lista di Fratelli d’Italia, Roberto Occhiuto presidente. E lancia la sua proposta per contrastare l’emergenza demografica che da anni continua a imperversare sulla nostra regione.

Spadafora ha le idee chiare e un piano “Borghi Attivi” in mente, un progetto organico che punta a invertire la tendenza all’abbandono dei centri minori attraverso misure concrete.

E lo porterà in Consiglio regionale quando sarà eletto! “I giovani calabresi meritano un futuro qui, nella loro terra afferma il candidato e non dobbiamo più costringerli a emigrare per spendere altrove le loro competenze”.

Il piano prevede incentivi fiscali mirati per chi riapre attività nei piccoli centri, uniti a un sostegno concreto all’imprenditoria giovanile attraverso finanziamenti dedicati.

Completa la proposta una serie di agevolazioni per il riuso del patrimonio abbandonato e fondi specifici per il recupero dei centri storici, accompagnati da una semplificazione burocratica che liberi l’imprenditoria dagli ostacoli che oggi la soffocano.

“Voglio una Calabria dove i giovani possano avere un lavoro dignitoso, mettere su famiglia e rafforzare le proprie radici prosegue Spadafora.

Non possiamo più permettere che la nostra regione diventi terra di ricordi e malinconia. Per questo serve un cambio di passo, basato su SERIETÀ, IMPEGNO e CONCRETEZZA”.

Il candidato conclude con un appello diretto ai cittadini in vista del voto del 5-6 ottobre: “Insieme possiamo invertire questa tendenza e costruire una Calabria più forte e attrattiva per le nuove generazioni”.