Francesco Spadafora ufficializza la candidatura alla Regione Calabria

Esperto consigliere comunale a Cosenza e uomo delle istituzioni, Francesco Spadafora ha depositato la sua candidatura al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia.

Una scelta che definisce “naturale e necessaria”. L’approdo di un percorso che dura da 14 anni tra i banchi dell’amministrazione e sulle strade, dove presta servizio come agente di polizia.

“Serietà, impegno e concretezza. Non possiamo più permetterci di aspettare ha esordito Spadafora. La Calabria sta soffrendo, e io lo vedo ogni giorno: nei giovani che se ne vanno, nelle imprese che faticano, nelle famiglie che rinunciano ai servizi essenziali.

Per questo ho deciso di portare la mia esperienza in Regione: non con promesse, ma con proposte”.

Il candidato delinea una visione chiara, radicata nell’ascolto del territorio. Al centro c’è la lotta allo spopolamento, “una priorità assoluta che passerà dal creare lavoro stabile e attrarre investimenti, non da bonus una tantum”.

Parla di sanità con tono deciso:

“Basta con le parole sui presidi sanitari servono strutture reali, ambulatori aperti, medici nei paesi. Useremo ogni strumento, dalla telemedicina ai fondi europei, per restituire dignità alla cura”.

Sul turismo, Spadafora ha le idee chiare: “Abbiamo un patrimonio unico al mondo, ma va raccontato e collegato.

Lavoreremo per creare un sistema integrato dai parchi archeologici ai sentieri montani e per formare professionisti del settore. Il turismo non è solo estate: è economia tutto l’anno”.

Non dimentica i giovani e l’università: “Dobbiamo trattenere i talenti, farli studiare qui e lavorare qui. Servono accordi concreti con le aziende, borse di studio legate ai settori strategici, un raccordo vero tra atenei e territorio”.

E da poliziotto, conclude sulla sicurezza: “Senza sicurezza non c’è sviluppo né benessere. Lavoreremo per potenziare la presenza delle forze dell’ordine e i progetti di prossimità, perché i cittadini devono tornare a sentirsi padroni delle loro strade”.

La sua è una candidatura che punta sulla concretezza.

“Ho firmato oggi un impegno con i calabresi conclude Spadafora e so che sarà una sfida difficile. Ma con Fratelli d’Italia e con la gente al nostro fianco, possiamo davvero cambiare le cose. Il 5 e 6 ottobre comincia una nuova strada”.