Francesco Toscano “a decidere chi è il candidato minore devono essere soltanto i cittadini calabresi”

Si scalda la temperatura dello scontro politico.

“In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi- afferma Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare-Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due esponenti su tre, lasciandomi fuori dal confronto.

A Democrazia Sovrana Popolare hanno riservato successivamente una mezz’oretta in splendida solitudine.

Noi riteniamo che questa scelta afferma il candidato Toscano non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia.

Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto.

Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza. Chiediamo all’ AGCOM di intervenire” ha concluso Toscano