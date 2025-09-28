CalabriaPolitica

Francesco Toscano “a decidere chi è il candidato minore devono essere soltanto i cittadini calabresi”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 minuti fa
23 minuto di lettura
Francesco Toscano
Si scalda la temperatura dello scontro politico.
“In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi- afferma Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare-Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due esponenti su tre, lasciandomi fuori dal confronto.
A Democrazia Sovrana Popolare hanno riservato successivamente una mezz’oretta in splendida solitudine.
Noi riteniamo che questa scelta afferma il candidato Toscano non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia.
Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto.
Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza. Chiediamo all’ AGCOM di intervenire” ha concluso Toscano
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 minuti fa
23 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio