Francesco Toscano: “a Gioia Tauro la sanità ricalca il cinismo delle classi dirigenti”

Si scalda la polemica politica sulla sanità calabrese. Duro è l’affondo del candidato alla Presidenza di Democrazia Sovrana e popolare DSP, Francesco Toscano.

“L’ospedale di Gioia Tauro ha affermato Toscano in una nota rappresenta l’emblema del cinismo e della corruzione delle nostre classi dirigenti. Ho parlato con molti medici di Pronto Soccorso.

Tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire affrontare emergenze in una struttura dove manca la chirurgia di urgenza e non è possibile neppure fare una Tac.

Gli ingenui pensano che Occhiuto farà domani quello che non ha fatto ieri. Intanto la gente muore e i sottomessi festeggiano per avere contribuito a far vincere chi li condannera’ a vivere in territori disperati”.