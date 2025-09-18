Francesco Toscano: i “sovranisti” come fanno a votare per Occhiuto?

“Come fanno i sovranisti a votare per Occhiuto? ” A chiederselo è Francesco Toscano che enumera le ragioni per cui l’attuale governatori è i”ncompatibile con il sovranismo”
1) “Occhiuto-spiega Toscano – è nemico della libertà individuale. Al tempo del Covid vessava i “no vax” con toni inaccettabili
2) “Occhiuto- afferma il candidato di DSP- è un difensore di questa immonda Unione Europea che svuota la sovranità degli italiani e dei calabresi
3) “Occhiuto tace di fronte al massacro dei Palestinesi per non turbare il suo amico Salvini”
4)” Occhiuto, in qualità di vice Presidente di Forza Italia, spinge per trascinare l’Italia in guerra contro la Russia”
5) “Occhiuto è un liberista in economia, fautore del rispetto del pareggio di bilancio e garante del “piano di rientro sanitario” che condanna i calabresi a vivere senza cure né ospedali”