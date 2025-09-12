Francesco Toscano: “Schlein mente, in Calabria Tridico ha nelle sue liste i padroni della sanità privata”

“Schlein è venuta in Calabria a parlare di sanità pubblica. Forse è distratta. Nessuno le ha detto che i padroni della sanità privata, nel Consentino, appoggiano il suo candidato, Tridico”.

E’ l’affondo lanciato da Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare che su Tridico aggiunge: sembra quasi un Che Guevara in doppio petto: vuole fare la parte di quello che difende il popolo, ma ha nelle sue liste i padroni della sanità privata”.

Spesso spiega Toscano chi tifa per la sanità privata ha bisogno di indebolire le strutture pubbliche, perché la sanità privata può prosperare soltanto di fronte all’inefficienza del pubblico e tante volte l’inefficienza del pubblico è voluta dalla politica, perché è un grimaldello utile per arricchire gli amici della sanità privata”.