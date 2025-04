Francesco Viceconte è il nuovo responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura.

La decisione, presa dal Segretario regionale Francesco De Nisi, in sintonia con il Presidente dell’Assemblea regionale Giuseppe Graziano, giunge all’indomani del Congresso Nazionale di Azione nel quale il Segretario nazionale, Carlo Calenda, ha tracciato le linee organizzative del partito sui territori.

E proprio la nomina del nuovo responsabile del Dipartimento Agricoltura è sintomatica di come Azione Calabria voglia far leva su un settore strategico per l’economia regionale.

Francesco De Nisi, Segretario di Azione Calabria:

«Esprimo la mia più viva soddisfazione per la nomina di Francesco Viceconte a Responsabile del Dipartimento Agricoltura. Un uomo del fare con competenza e una profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche del settore agricolo che rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la crescita e la diffusione dei valori del nostro Partito.

Sono convinto che saprà interpretare al meglio le esigenze del settore primario e promuovere iniziative concrete e innovative. A lui un augurio di buon lavoro per questa nuova e importante sfida, che arriva subito dopo il suo positivo coinvolgimento al nostro Congresso Nazionale e l’incontro con il Segretario Calenda».

Giuseppe Graziano, Presidente dell’Assemblea regionale di Azione Calabria, ha aggiunto: «Ho indicato con convinzione il nome di Francesco Viceconte per questo ruolo cruciale.

La sua passione per l’agricoltura, unita a una visione moderna e attenta alle sfide del futuro, lo rendono la persona ideale per guidare il nostro Dipartimento Agricoltura.

Sono certo che saprà dare un contributo significativo alla crescita e alla sostenibilità del settore in Calabria, lavorando in sinergia con le segreterie regionale e nazionale. Auguro a Francesco un proficuo lavoro e sono a disposizione per supportare le sue iniziative, forte anche del suo recente e proficuo confronto con il Segretario Nazionale».

Francesco Viceconte, di Spezzano Albanese, nel ruolo di Responsabile del Dipartimento Agricoltura, avrà il compito di attuare e promuovere programmi, idee e iniziative del Partito mirate ai temi dell’agricoltura, in continuità con le attività sostenute dalle Segreterie Regionale e Nazionale.