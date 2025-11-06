di Nicoletta Toselli

Francobollo Speciale per G.B. Spadafora: l’Arte Orafa Calabrese Celebrata a San Giovanni in Fiore San Giovanni in Fiore (CS) – Grande attesa per l’evento filatelico che celebra il settantesimo anniversario di G.B. Spadafora e l’eccellenza dell’arte orafa calabrese. Domenica 24 Novembre, presso l’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, si terrà l’Annullo Filatelico Speciale “G.B. Spadafora e le Eccellenze di Calabria”. L’iniziativa, che fa seguito all’emissione di un francobollo dedicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un omaggio alla tradizione artigiana che affonda le radici in questa terra.

L’evento avrà inizio alle ore 11.00 e prevede una mattinata ricca di interventi e una Lectio Magistralis dedicata. Sarà allestito un Servizio Filatelico Temporaneo dalle 10.00 alle 16.00 per l’apposizione dell’annullo speciale. Inoltre, presso il Museo demologico, sarà possibile visitare la mostra “La Calabria nella filatelia”.

La giornata si aprirà con i Saluti Istituzionali di Don Salvatore Fuscaldo, Direttore Museo Diocesano di Cosenza, Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente Provincia di CS, e Riccardo Succurro, Presidente Centro Internazionale Studi Gioachimiti.

Il momento centrale sarà la Lectio Magistralis su “La Calabria nella Filatelia”, a cura di Don Francesco De Simone, presidente del circolo filatelico San Francesco di Paola di Crotone e delegato regionale della federazione fra le società filateliche italiane.

Seguirà la Cerimonia di Annullo Speciale a cura di Poste Italiane, con la partecipazione di Raffaele Mattera, Direttore Filiale Poste di Cosenza, e Maria Elena Cribari, Responsabile Filatelia Calabria.

Interverranno anche:

Mario Iaquinta , Autore Fotografia Francobollo.

, Autore Fotografia Francobollo. Pasquale Lopetrone , curatore volume “Collezione ori Antichi Famiglia Spadafora”.

, curatore volume “Collezione ori Antichi Famiglia Spadafora”. L’evento sarà moderato da Rosanna Garofalo.

L’iniziativa non solo celebra una storia di successo lunga 70 anni nel campo dell’alta gioielleria, ma sottolinea anche il ruolo di San Giovanni in Fiore come centro di cultura e tradizione artigiana in Calabria, un ponte tra il passato e l’identità del Made in Italy.