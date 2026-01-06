Frascineto premia l’eccellenza: a Rosanna Viceconte la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”

Si è rinnovato anche quest’anno a Frascineto l’atteso appuntamento con il merito e la formazione. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Angelo Catapano, ha ufficialmente consegnato la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”, un’iniziativa dedicata a sostenere i giovani talenti del territorio nel loro percorso accademico.

Il riconoscimento, del valore di mille euro, è destinato agli studenti residenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e che risultano regolarmente iscritti all’università. Per l’edizione corrente, il premio è stato assegnato a Rosanna Viceconte, giovane studentessa frascinetese che, dopo aver concluso il liceo scientifico con la valutazione di 100/100, ha intrapreso gli studi presso la facoltà di Economia dell’Università della Calabria.

La consegna è avvenuta presso la sede del Comune in un clima di sobria solennità. Erano presenti:

Angelo Catapano , Sindaco di Frascineto;

Caterina Adduci , delegata alla Cultura;

Vittorio Blaiotta , responsabile dell’istruttoria amministrativa;

Rossella Bellusci, intervenuta in videoconferenza in rappresentanza del padre Luigi Angelo.

La borsa di studio porta il nome di Luigi Angelo Bellusci, cittadino benemerito della comunità italo-albanese e funzionario Fiat in quiescenza attualmente residente a Torino. Bellusci, da sempre legato alle proprie radici, ha voluto trasformare questo premio in un ponte ideale tra la sua esperienza professionale e il futuro delle nuove generazioni.

«Questo premio vuole dare atto all’opera meritoria di Luigi Angelo Bellusci, che continua a legare il suo nome alla comunità di Frascineto», ha dichiarato il sindaco Catapano. «È un riconoscimento rivolto alle nuove leve affinché resti in loro il contributo del suo lavoro e l’apporto alla crescita culturale. Come Amministrazione siamo impegnati a dare supporto ai giovani: le loro visioni devono essere spunto per politiche cittadine in sintonia con i cambiamenti sociali ed economici».

L’iniziativa si conferma dunque non solo come un sostegno economico, ma come un incentivo concreto affinché i ragazzi di Frascineto proseguano con determinazione il proprio percorso formativo, diventando risorsa attiva per lo sviluppo del territorio.