Cosenza

Frascineto premia l’eccellenza: a Rosanna Viceconte la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”

Foto di Redazione Redazione1 ora fa
76 minuto di lettura

Si è rinnovato anche quest’anno a Frascineto l’atteso appuntamento con il merito e la formazione. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Angelo Catapano, ha ufficialmente consegnato la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”, un’iniziativa dedicata a sostenere i giovani talenti del territorio nel loro percorso accademico.

Il riconoscimento, del valore di mille euro, è destinato agli studenti residenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e che risultano regolarmente iscritti all’università. Per l’edizione corrente, il premio è stato assegnato a Rosanna Viceconte, giovane studentessa frascinetese che, dopo aver concluso il liceo scientifico con la valutazione di 100/100, ha intrapreso gli studi presso la facoltà di Economia dell’Università della Calabria.

La consegna è avvenuta presso la sede del Comune in un clima di sobria solennità. Erano presenti:

  • Angelo Catapano, Sindaco di Frascineto;

  • Caterina Adduci, delegata alla Cultura;

  • Vittorio Blaiotta, responsabile dell’istruttoria amministrativa;

  • Rossella Bellusci, intervenuta in videoconferenza in rappresentanza del padre Luigi Angelo.

La borsa di studio porta il nome di Luigi Angelo Bellusci, cittadino benemerito della comunità italo-albanese e funzionario Fiat in quiescenza attualmente residente a Torino. Bellusci, da sempre legato alle proprie radici, ha voluto trasformare questo premio in un ponte ideale tra la sua esperienza professionale e il futuro delle nuove generazioni.

«Questo premio vuole dare atto all’opera meritoria di Luigi Angelo Bellusci, che continua a legare il suo nome alla comunità di Frascineto», ha dichiarato il sindaco Catapano. «È un riconoscimento rivolto alle nuove leve affinché resti in loro il contributo del suo lavoro e l’apporto alla crescita culturale. Come Amministrazione siamo impegnati a dare supporto ai giovani: le loro visioni devono essere spunto per politiche cittadine in sintonia con i cambiamenti sociali ed economici».

L’iniziativa si conferma dunque non solo come un sostegno economico, ma come un incentivo concreto affinché i ragazzi di Frascineto proseguano con determinazione il proprio percorso formativo, diventando risorsa attiva per lo sviluppo del territorio.

Tag
Foto di Redazione Redazione1 ora fa
76 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio