Fratelli d’Italia celebra i risultati sull’occupazione a Reggio Calabria

A due anni e mezzo dall’insediamento del Governo Meloni, Fratelli d’Italia (FDI) ha portato in piazza i dati sull’occupazione, allestendo un gazebo informativo sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento FDI Città di Reggio Calabria, ha voluto evidenziare i traguardi raggiunti in termini di lavoro e occupazione.

Secondo gli organizzatori, i risultati sono significativi:

Oltre un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato sono stati stipulati.

sono stati stipulati. Si è registrato un record di occupazione con oltre 24,3 milioni di persone al lavoro , raggiungendo un tasso di occupazione del 63% , il più alto di sempre.

, raggiungendo un , il più alto di sempre. Il Governo guidato da una donna ha inoltre segnato il tasso di occupazione femminile più elevato nella storia italiana , con 10 milioni di donne occupate grazie alle politiche implementate negli ultimi due anni e mezzo.

, con grazie alle politiche implementate negli ultimi due anni e mezzo. Si evidenzia anche un calo del tasso di disoccupazione, che riguarda anche i giovani tra i 15 e i 24 anni, con una diminuzione di sette punti percentuali rispetto al 2022.

“La sinistra parla di lavoro, noi mostriamo i numeri”, hanno dichiarato con enfasi gli organizzatori.

“Ringraziamo i cittadini per la grande partecipazione”, si legge in una nota successiva. “Fratelli d’Italia si conferma il partito vicino alla gente. Continueremo con determinazione per assicurare un futuro più solido alle nuove generazioni”.