Fratelli D’Italia Corigliano Rossano “l’intrusione al municipio è un attacco alle istituzioni, non una ragazzata”

Fratelli d’Italia di Corigliano Rossano esprime la più ferma condanna per il grave episodio avvenuto nella notte presso la sede comunale di viale De Rosis, nell’area urbana di Rossano.

L’intrusione negli uffici comunali rappresenta un gesto vile e inaccettabile che colpisce l’intera comunità e mina il senso stesso delle istituzioni.

«Siamo certi che le Forze dell’Ordine, cui va il nostro pieno sostegno e ringraziamento, sapranno far luce rapidamente sull’accaduto, individuando i responsabili di un atto che, oltre ai danni materiali, reca con sé un messaggio di disprezzo verso la cosa pubblica e verso chi ogni giorno lavora al servizio dei cittadini».

Fdi sottolinea come la gravità del fatto non possa essere ridotta a una semplice bravata o a un episodio di microcriminalità. «Non si tratta di una ragazzata, ma di un vero e proprio attacco alle istituzioni. Episodi del genere non vanno banalizzati: colpire la casa del Comune significa colpire l’intera città e la fiducia dei cittadini nelle regole e nella convivenza civile».

Il partito manifesta inoltre piena solidarietà agli esercizi commerciali colpiti, segno di un clima di degrado e insicurezza che non può essere ignorato.

Fdi chiede all’Amministrazione comunale di adottare con urgenza misure adeguate per rafforzare la sicurezza degli uffici pubblici e dei luoghi sensibili, con un sistema di videosorveglianza più efficiente e un controllo costante degli accessi.

«La tutela delle sedi istituzionali e dei cittadini è una priorità che non può essere trascurata conclude la nota Corigliano Rossano merita rispetto, legalità e sicurezza».