Fratelli d’Italia: il senatore Gianni Rosa nominato nuovo commissario provinciale di Cosenza 

Cosenza, 15 settembre 2025 — Fratelli d’Italia ha scelto il senatore Gianni Rosa come nuovo commissario provinciale per Cosenza. L’incarico, conferito direttamente dalla premier e leader del partito, Giorgia Meloni, avrà una durata provvisoria, coprendo il periodo elettorale.

In una nota diffusa alla stampa, il senatore lucano ha espresso il suo onore e la sua gratitudine per la fiducia che gli è stata accordata. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Giorgia Meloni per la nomina a Commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza,” ha dichiarato Rosa. “Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza strategica che questo territorio riveste per il nostro partito.” Rosa ha subito messo in chiaro gli obiettivi della sua nuova gestione: rafforzare la presenza del partito sul territorio cosentino e preparare al meglio la sfida delle prossime elezioni regionali. “Garantisco il massimo impegno,” ha affermato, “lavorando fianco a fianco con dirigenti, militanti e amministratori locali, nel rispetto dei valori che Fratelli d’Italia rappresenta e per contribuire al radicamento e al successo del partito sul territorio.”

La sua nomina rafforza ulteriormente il legame tra la Basilicata e la Calabria, due regioni che, secondo Rosa, sono “accomunate da valori, sfide e visioni comuni. “Il neo-commissario ha sottolineato come l’impegno dei parlamentari calabresi del partito rappresenti un “punto di riferimento saldo per tutti i Calabresi.”

Originario di Potenza e senatore eletto in Basilicata, Gianni Rosa ha una lunga esperienza politica. È stato assessore regionale all’Ambiente e all’Energia nella giunta della Regione Basilicata e ha ricoperto diversi ruoli nel partito, di cui è stato fondatore e coordinatore regionale in Basilicata. La sua nomina a Cosenza al posto di Angelo Brutto, candidato alle regionali, è una mossa strategica per la gestione del partito in vista del voto. Il suo incarico temporaneo si concluderà probabilmente con il prossimo congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

