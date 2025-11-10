FRATELLI D’ITALIA: «SCUOLA SENZ’ACQUA, IL COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO NON HA PIÙ ALIBI» 

«Il diritto allo studio dichiara Parise è garantito dalla Costituzione e tutelato dalle leggi dello Stato. È inconcepibile che, nel 2025, un liceo debba sospendere le lezioni o organizzarsi con mezzi di fortuna perché privo di acqua potabile.

Il partito, sotto la guida della coordinatrice cittadina Dora Mauro, ha preso posizione al fianco della comunità scolastica, chiedendo risposte immediate e concrete all’amministrazione comunale.

Non si tratta di un disservizio momentaneo, ma di un’emergenza che si trascina da mesi nell’indifferenza di chi amministra». Parise denuncia come la rete idrica comunale sia da anni in stato di degrado, con perdite continue, scarsa manutenzione e un sistema di approvvigionamento ormai inadeguato.

«Le due consiliature del sindaco Stasi prosegue non sono bastate per intervenire su un problema che riguarda la sicurezza e la salute pubblica. Non si può continuare a ignorare l’evidenza: la città vive con una rete idrica vecchia, inefficiente e priva di un piano programmatico di rifacimento».

La dirigente di FdI richiama anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricordando che le norme vigenti impongono condizioni di agibilità e salubrità negli ambienti scolastici: «Il dirigente scolastico è chiamato a vigilare, ma senza un sistema idrico funzionante non può garantire pienamente la sicurezza e la tutela degli studenti e del personale. È una responsabilità che il Comune non può più trasferire ad altri».

Un altro punto critico riguarda la gestione economica degli interventi effettuati. Parise chiede chiarezza sui pozzi scavati negli ultimi anni dall’amministrazione Stasi, costosi lavori che non hanno portato risultati concreti:

«Quegli interventi afferma sono costati alla collettività e non hanno risolto la dipendenza da poche fonti idriche.

È necessario un monitoraggio puntuale per capire come siano state impiegate le risorse pubbliche e perché non abbiano migliorato la situazione».