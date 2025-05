Fratelli Fonsi premiata per il Pecorino Crotonese Dop: riconoscimento dalla CCIAA Cosenza

Paludi, 6 maggio 2025 – Un nuovo riconoscimento premia l’impegno e la qualità dell’Azienda Agricola Fratelli Fonsi, con sede nel comune di Paludi, nell’entroterra collinare della provincia di Cosenza. Durante la recente cerimonia promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza, la storica realtà familiare è stata inserita tra le 30 aziende selezionate per l’eccellenza dei prodotti caseari. Tra i protagonisti del concorso, su un totale di 138 aziende partecipanti, il Pecorino Crotonese DOP semiduro della Fratelli Fonsi ha ricevuto una menzione speciale, in seguito a una rigorosa valutazione organolettica condotta da una commissione tecnica. Tra i membri della giuria figurava anche il presidente nazionale dell’ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi. A ritirare il premio, consegnato personalmente dal presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri, è stato Antonino Fonsi, socio e rappresentante della sesta generazione dell’azienda. «Siamo molto contenti di aver ricevuto questa menzione speciale – ha affermato Antonino Fonsi –. È un riconoscimento che arriva dopo tanti sacrifici, tanto lavoro, tanta dedizione. Ci mettiamo davvero amore nella produzione di questo formaggio così prezioso, dalla cura degli animali fino alla stagionatura». L’azienda agricola Fratelli Fonsi è tra le poche ad operare nel pieno rispetto del disciplinare del Pecorino Crotonese DOP. La sede di Paludi, ultimo comune della provincia di Cosenza incluso nell’area geografica riconosciuta per la produzione, consente alla famiglia Fonsi di mantenere viva una tradizione antica, strettamente legata al territorio.

TRADIZIONE PREMIATA

«Il nostro è un pecorino crotonese DOP, prodotto interamente nel rispetto del disciplinare e inserito nel circuito del chilometro zero – ha aggiunto Antonino Fonsi –. Il comune di Paludi, dove ha sede la nostra azienda, è l’ultimo della provincia di Cosenza a rientrare nell’area riconosciuta per la produzione di questo formaggio, che unisce tradizione, territorio e qualità». Non è la prima volta che la Fratelli Fonsi viene premiata per il suo lavoro. Già lo scorso anno, l’azienda era stata insignita del titolo di “Ambasciatore Doc Italy”, con cerimonia ufficiale nella prestigiosa cornice del Campidoglio a Roma. Un premio che ha voluto evidenziare l’impegno dell’impresa familiare nella promozione della filiera biologica e nella produzione del Pecorino Crotonese DOP, diventato fiore all’occhiello della loro attività. La menzione attuale non solo valorizza l’identità produttiva dell’azienda, ma apre a nuove opportunità. I prodotti premiati, infatti, avranno la possibilità di essere inseriti all’interno di un circuito promozionale organizzato dalla Camera di Commercio, finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle eccellenze casearie in ambito culturale, turistico e anche nell’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari della provincia di Cosenza.