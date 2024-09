Furrer assessore al Comune di Catanzaro, le congratulazioni del comitato per imprenditorialità femminile

Il comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia esprime le più sentite congratulazioni a Giuliana Furrer, per la nomina ad assessore alle Attività economiche del Comune di Catanzaro.

Presidente di Confartigianato Donna Impresa Calabria e componente del comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio, l’imprenditrice catanzarese è entrata nella squadra di governo dell’amministrazione comunale.

«A Giuliana rivolgiamo un ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata in questi mesi nelle attività promosse e svolte dal comitato per consolidare il ruolo della donna nel sistema socioeconomico dei nostri territori» è quanto afferma la presidente Antonella Mancuso a nome di tutte le componenti del Cif.

«Siamo sicure che in continuità con quanto già svolto e programmato avremo modo di proseguire la proficua collaborazione con l’amministrazione in una sinergia fortemente voluta dal comitato tra le istituzioni.

I migliori auguri di buon lavoro a Giuliana Furrer e a tutta la giunta comunale».