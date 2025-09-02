“Fuscaldo… incontri diVersi”: Il conto alla rovescia per l’evento di premiazione

Il borgo storico di Fuscaldo si prepara a un grande evento: il 13 settembre alle ore 17:00 in Piazza Indipendenza si terrà la cerimonia di premiazione della III edizione del Concorso Letterario e Artistico Internazionale “Fuscaldo… incontri diVersi – Città Cultura 2025”. Il concorso, ideato e presieduto da Francesca Patitucci, è diventato un appuntamento fisso per chi vuole celebrare il legame con le proprie radici e con la bellezza del territorio calabrese. Con un’ampia partecipazione di scrittori e artisti da tutta Italia, l’iniziativa si conferma un’occasione d’incontro tra diverse culture, unendo creatività e attaccamento alla terra natia. La serata, patrocinata dal Comune di Fuscaldo, vedrà la presenza del Sindaco Giacomo Middea e di altre personalità di spicco del mondo culturale. Tra i momenti più attesi, la consegna del Premio “Città Cultura” 2025 allo storico e scrittore Antonio Pupo. Saranno inoltre assegnati due premi alla carriera a sorpresa, fuori concorso, e una targa alla memoria di Francesco Sansone, figura di spicco della cultura locale. Tra le novità di quest’anno, l’introduzione della sezione G – Giovani Talenti del Premio “Vienna e Francesco”, un segnale di attenzione verso le nuove generazioni. Verranno inoltre attribuiti il Premio Assoluto “I Luoghi Del Cuore” al Cav. Mirko Marasco e il Premio Assoluto “Incontri DiVersi” al pittore Mario Perrotta. A impreziosire la serata, la partecipazione della pittrice siciliana Giusy Ciagola e alcuni momenti musicali. La giuria, composta da 14 membri di alto profilo, ha valutato le numerose opere in concorso, mentre l’editore e poeta Luciano Zampini di “Noiqui” ha realizzato una splendida antologia per celebrare i lavori più meritevoli. L’organizzazione tecnica è affidata al Comitato “Il Borgo dei Presepi”, con la direzione artistica di Anna Oro. Le riprese e i comunicati stampa saranno gestiti dal giornalista Riccardo Cristiano. L’evento, condotto da Francesca Patitucci e dalla professoressa Daniela Malatacca, si concluderà con una cena conviviale con vista mare, per un finale indimenticabile.