Fuscaldo: nuovo asilo comunale

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri è stata approvata la convenzione per la gestione associata del nuovo Asilo Nido Comunale con l’Ambito Territoriale Sociale Paola-Cetraro, di cui il nostro Comune fa parte.

Si tratta di un passaggio fondamentale che consente di avviare il percorso organizzativo e gestionale della nuova struttura, ormai pronta ad accogliere i più piccoli.

Il nuovo Asilo Nido Comunale rappresenta un investimento concreto a favore delle famiglie e dell’infanzia: uno spazio moderno, sicuro e funzionale, progettato per offrire un servizio educativo di qualità e sostenere la crescita dei bambini nei loro primi anni di vita.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di rendere il servizio operativo già dal prossimo anno scolastico, offrendo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e contribuendo al rafforzamento dei servizi educativi del territorio.

L’approvazione della convenzione conferma la proficua collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale Paola-Cetraro, grazie anche all’impegno del nostro presidente del consiglio Maria Trotta, e costituisce un ulteriore passo verso un’offerta di servizi sempre più efficiente, inclusiva e vicina ai cittadini.

Un’opera attesa, oggi divenuta realtà, che guarda al futuro della nostra comunità partendo dai suoi cittadini più piccoli.