Fuscaldo si conferma capitale della cultura con la terza edizione del Concorso Letterario Internazionale “Incontri diVersi”

Fuscaldo (CS) – L’Associazione “Incontri diVersi” ha annunciato con entusiasmo la terza edizione del Concorso Letterario Internazionale “Fuscaldo… Incontri diVersi”, un evento che si preannuncia ricco di novità e conferme, consolidando il ruolo di Fuscaldo come vivace centro culturale.

Nato da un’idea di Francesca Patitucci, presidente dell’associazione e anima del concorso, l’evento mira a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio attraverso la letteratura e l’arte. Il successo delle passate edizioni ha spinto l’associazione a rinnovare l’impegno, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra le novità di quest’anno, spicca la sezione “Giovani Talenti ‘Vienna e Francesco’”, dedicata a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, un’iniziativa volta a incentivare la creatività dei giovani scrittori e artisti. La sezione rende omaggio a San Francesco di Paola e alla madre Vienna, originaria di Fuscaldo.

Confermati i premi “I luoghi del cuore”, legati alle sezioni di poesia, narrativa e arte, e il prestigioso “Premio alla Carriera”. Inoltre, sarà riproposto il “Premio Città Cultura”, assegnato a personalità di spicco del panorama letterario locale.

La giuria del concorso, composta da esperti del settore, sarà annunciata al termine delle selezioni. L’editore Luciano Zampini curerà la pubblicazione dell’antologia delle opere vincitrici e meritevoli. La comunicazione e la realizzazione di contenuti video saranno affidate a Riccardo Cristiano di Lameziaterme.it e Liberi.tv.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fuscaldo, con il sostegno del sindaco Giacomo Middea, e della collaborazione dell’associazione “Il Borgo dei Presepi”. Numerose associazioni locali e nazionali hanno inoltre aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Francesca Patitucci invita tutti gli appassionati di letteratura e arte a partecipare numerosi, sottolineando come il concorso rappresenti un’occasione unica per celebrare la cultura e scoprire le bellezze di Fuscaldo e della Calabria. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 settembre a Fuscaldo, in un’atmosfera di festa e condivisione.