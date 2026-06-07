Gabry Sangineto protagonista di “Baila”, la nuova produzione dance con Gary Caos e Provenzano

C’è anche il talento calabrese di Gabry Sangineto dietro “Baila”, il nuovo singolo che dal 19 giugno sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per l’etichetta casarossarecords.com⁠.

Un progetto che riunisce tre protagonisti della scena elettronica italiana: Gary Caos, Provenzano e lo stesso Sangineto, dando vita a una produzione destinata a ritagliarsi uno spazio importante tra le uscite dance dell’estate 2026.

Il brano nasce dall’incontro di esperienze e sensibilità artistiche diverse, unite da una comune vocazione internazionale. “Baila” propone un mix di Tech House, percussioni tribal e sonorità elettroniche latine che si fondono in una traccia dal forte impatto energetico, costruita per coinvolgere il pubblico fin dal primo ascolto.

Ritmiche trascinanti, groove moderni e uno spoken word in lingua spagnola contribuiscono a creare un’atmosfera capace di evocare immediatamente il calore e l’energia delle grandi serate estive.

Per Gabry Sangineto si tratta di una collaborazione particolarmente significativa, che conferma il percorso di crescita artistica intrapreso negli ultimi anni.

Il dj e producer calabrese ha infatti costruito una solida reputazione nel panorama elettronico contemporaneo grazie a produzioni pubblicate da etichette di rilievo internazionale e a uno stile personale che unisce House, Tech House e influenze Tribal.

Nel corso della sua carriera le sue produzioni sono state pubblicate da importanti label del settore come armadamusic.com⁠, stealthrecords.net⁠, kultrecords.com⁠ e traxrecords.com⁠, ottenendo apprezzamenti da parte di addetti ai lavori e appassionati della scena elettronica internazionale.

Al suo fianco figurano due nomi di assoluto rilievo. Gary Caos, fondatore dell’etichetta Casa Rossa, è da anni una delle figure più autorevoli della House e della Tech House internazionale.

Con loro anche Provenzano, storico dj, produttore e conduttore radiofonico che rappresenta uno dei volti più conosciuti della musica dance italiana.

L’uscita di “Baila” rappresenta dunque non soltanto un nuovo traguardo professionale per Gabry Sangineto, ma anche un motivo di soddisfazione per la Calabria musicale, che continua a esprimere artisti capaci di affermarsi ben oltre i confini regionali.

Una presenza sempre più significativa all’interno dei circuiti nazionali e internazionali della musica elettronica, testimoniata da collaborazioni di prestigio e produzioni dal respiro globale.

L’appuntamento è fissato per il 19 giugno, quando “Baila” sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, pronta a portare nei club e nelle playlist estive tutta la sua carica di energia e contaminazioni sonore.