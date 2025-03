Gabry Sangineto tra i 10 migliori House DJ Producer d’Italia ai Dance Music Awards 2025

Ancora una volta, il talento calabrese Gabry Sangineto si conferma ai vertici della scena house italiana, figurando ufficialmente tra i 10 migliori House DJ Producer ai prestigiosi Dance Music Awards 2025.

“Un traguardo che mi riempie di orgoglio, non solo per il percorso fatto fino a qui ma anche perché ho l’onore di rappresentare la mia meravigliosa Calabria in uno dei riconoscimenti più importanti per la Musica Dance in Italia”, ha dichiarato con entusiasmo Sangineto.

Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, Gabry Sangineto si è distinto nel panorama elettronico e house grazie alle sue produzioni innovative e ai suoi DJ set carichi di energia. La sua musica, apprezzata per la fusione coinvolgente tra elementi classici e sonorità moderne, ha recentemente catturato l’attenzione di Roger Sanchez, portandolo ad entrare nel roster ufficiale della sua celebre etichetta Stealth Records.

Tra i suoi successi discografici più recenti spiccano “John’s House”, realizzato in collaborazione con Jame Starck per la Quantize Recordings di DJ Spen, e “La Trompeta”, nato dalla sinergia con Roby Arduini e Pagany e arricchito da un remix firmato da Robbie Rivera.

Forte del sostegno sempre crescente dei suoi fan, Gabry Sangineto punta ora a primeggiare nella sua categoria. Per supportarlo in questa fase finale, è possibile inviare un SMS al numero 3928156211 con il testo “221”. Le votazioni si chiuderanno domenica 20 aprile 2025.

Il culmine della manifestazione sarà il Gran Galà di premiazione, previsto per domenica 18 maggio 2025 nella suggestiva Villa delle Rose di Misano Adriatico, un’icona della nightlife italiana. Gabry Sangineto è pronto a rappresentare con orgoglio la sua regione in quella che si preannuncia una serata memorabile per la musica dance nazionale.